В МИД Украины заявили, что уже три посольства страны получили письма с угрозами

Число посольств, получивших письма с угрозами и неизвестным веществом, возросло до трех, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.

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Ранее глава украинской дипломатии заявил, что инцидент произошел в двух посольствах. Он указал, что письма содержат не взрывчатку, а некое вещество. Дипломат отказался сообщать подробности, пообещав в скором времени предоставить официальную информацию.

«Скажем так: внутри этих конвертов — символичная угроза, переданная Украине. Могу только сказать, что все конверты в момент их получения были пропитаны красной жидкостью», — отмети Кулеба. Подчеркивается, что в настоящее время ведется анализ случившегося.

30 ноября в посольстве Украины в Мадриде (Испания) прогремел взрыв. Письмо с самодельной бомбой было адресовано послу. Его вскрыл сотрудник посольства. В результате взрыва он получил легкое ранение правой руки и обратился за медицинской помощью в городскую больницу.