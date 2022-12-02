В МИД Украины заявили, что уже три посольства страны получили письма с угрозами

Число посольств, получивших письма с угрозами и неизвестным веществом, возросло до трех, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.
Ранее глава украинской дипломатии заявил, что инцидент произошел в двух посольствах. Он указал, что письма содержат не взрывчатку, а некое вещество. Дипломат отказался сообщать подробности, пообещав в скором времени предоставить официальную информацию.
«Скажем так: внутри этих конвертов — символичная угроза, переданная Украине. Могу только сказать, что все конверты в момент их получения были пропитаны красной жидкостью», — отмети Кулеба. Подчеркивается, что в настоящее время ведется анализ случившегося.
30 ноября в посольстве Украины в Мадриде (Испания) прогремел взрыв. Письмо с самодельной бомбой было адресовано послу. Его вскрыл сотрудник посольства. В результате взрыва он получил легкое ранение правой руки и обратился за медицинской помощью в городскую больницу.
Власти Испании заявили, что ведется следствие, среди версий – теракт. Подобные конверты также были обнаружены на авиационной базе в городе Торрехон-де-Ардос и в испанской оружейной компании Instalaza. Служба безопасности главы правительства Испании также перехватила такой конверт, который был направлен премьер-министру Педро Санчеса. 1 декабря посылка с взрывным устройством была перехвачена в американском посольстве в Мадриде.