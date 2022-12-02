В Сербии заявили о внешнем давлении на Белград

Бывший глава МВД Сербии и лидер «Движения социалистов» Александр Вулин перед вступлением в новую должность директора Агентства безопасности и информации (БИА) заявил о внешнем давлении на Белград. Его слова приводит портал «Вечерне новости».

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Экс-министр не вошел в состав нового кабмина, который 26 октября утвердили депутаты сербского парламента. До этого он предупреждал, что западные спецслужбы и посольства проводят против него компанию за патриотизм и пророссийскую позицию.

«Выбор моей кандидатуры на пост директора БИА — доказательство того, что президент Александр Вучич не уступает давлению и что иностранцы не решают в этой стране», — подчеркнул Вулин.

По его словам, могло показаться, что глава государства уступил перед силой и угрозами, но сербский лидер слушает и любит только свою страну.

Экс-глава МВД заявил, что Вучич является свободным лидером свободного народа, поэтому пока он руководит Сербией, иностранцы не будут принимать решений.