Эксперт: США не должны перекладывать решение своих проблем на Бразилию из-за Гаити

Действующая администрация США пытается переложить на Бразилию ответственность за будущее Гаити, считает бразильский эксперт Густаву Шакра. В опубликованной в четверг колонке в газете Globo он подчеркивает, что Вашингтон не должен пытаться решить свои проблемы за счет Бразилиа.

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"США и Франция должны сделать больше для помощи стране в свете их исторической вины. Бразилия также могла бы внести свой вклад, поскольку многие наши военные хорошо знакомы с гаитянской действительностью. Но бразильцы не могут связываться с решением [президента США Джо] Байдена, которое сделает Бразилию ответственной за судьбу Гаити. Вашингтон не может перекладывать свои проблемы на Бразилиа", - пишет он.

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Как указывает Шакра, вопрос о возможном участии Бразилии в новой международной гуманитарной миссии на Гаити затрагивался ранее спецпредставителем президента США по вопросам климата Джоном Керри в ходе его контактов с избранным президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой на полях 27-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP27) в Шарм-эш-Шейхе, с учетом того, что южноамериканская республика возглавляла Миссию ООН по стабилизации в Гаити, работавшую там с 2004 по 2017 годы. Кроме того, эта тема поднималась в разговорах Лулы да Силвы с Генсеком ООН Антониу Гутерришем на полях COP-27. При этом, отмечает он, в будущем бразильском правительстве скептически относится к этой идее.

Республика Гаити в последние месяцы столкнулась с резким обострением ситуации в области безопасности и в гуманитарной сфере на фоне глубокого экономического кризиса. После решения правительства о сокращении топливных субсидий вооруженные банды блокировали топливный терминал в Порт-о-Пренсе, что привело к нарушению практически всей экономической деятельности в республике и закрытию больниц. В начале ноября правоохранительные органы восстановили доступ к терминалу, однако банды продолжают брать под контроль новые территории.