Посол России заявил, что Запад разжигает новый кризис в Косове и Метохии

Запад разжигает новый кризис в Косове и Метохии, потакая действиям руководства непризнанного образования в Приштине. Об этом заявил в пятницу посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко.
"Прямо скажем, ничуть не удивлены своевольными решениями косовского "премьера" [Альбина] Курти о назначении послушных ему сербов на министерские позиции. Равно как не ждали и негативной реакции ЕС, все предсказуемо, как мы и подчеркивали. Запад, чуть приглушив один кризис, дает Приштине возможность вновь взвинтить напряженность. При этом цель косовоалбанцев остается прежней - создать для краевых сербов невыносимые условия, заставить их покинуть свои дома", - цитирует посла пресс-служба посольства России.
"Реакция президента Сербии Александара Вучича, других руководителей страны - достойная и оправданная, выдержана в правовых рамках. Только Белград и придерживается Брюссельских договоренностей", - подчеркнул российский дипломат.
Боцан-Харченко также резко осудил антироссийские высказывания премьера непризнанного Косова Курти: "С негодованием отмечаем оскорбительные для Сербии и России клеветнические высказывания косовского "премьера" Курти на "N1".
Ранее Приштина назначила на освободившиеся после выхода сербов из органов власти посты в правительстве политиков, которые на последних выборах в Косове и Метохии набрали менее 2% голосов сербов. Так, министром национальных общин в правительстве вместо подавшего в отставку лидера косовских сербов Горана Ракича был назначен Ненад Рашич. ЕС отреагировал на действия Приштины вяло, что вызвало возмущение в руководстве Сербии.
Вучич назвал ситуацию в Косове и Метохии очень сложной, отметив, что она "буквально кипит". 5 ноября сербы из Косова и Метохии вышли из всех институтов власти непризнанного образования. Они пошли на такие меры после того, как власти Косова приняли решение штрафовать всех, кто не сменил сербские регистрационные автомобильные знаки на косовские, с 22 ноября. 23 ноября, после давления на Курти со стороны США, политика штрафов в отношении сербских регистрационных знаков была отменена.