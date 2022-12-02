Посол России заявил, что Запад разжигает новый кризис в Косове и Метохии

Запад разжигает новый кризис в Косове и Метохии, потакая действиям руководства непризнанного образования в Приштине. Об этом заявил в пятницу посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко.

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"Прямо скажем, ничуть не удивлены своевольными решениями косовского "премьера" [Альбина] Курти о назначении послушных ему сербов на министерские позиции. Равно как не ждали и негативной реакции ЕС, все предсказуемо, как мы и подчеркивали. Запад, чуть приглушив один кризис, дает Приштине возможность вновь взвинтить напряженность. При этом цель косовоалбанцев остается прежней - создать для краевых сербов невыносимые условия, заставить их покинуть свои дома", - цитирует посла пресс-служба посольства России.

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"Реакция президента Сербии Александара Вучича, других руководителей страны - достойная и оправданная, выдержана в правовых рамках. Только Белград и придерживается Брюссельских договоренностей", - подчеркнул российский дипломат.

Боцан-Харченко также резко осудил антироссийские высказывания премьера непризнанного Косова Курти: "С негодованием отмечаем оскорбительные для Сербии и России клеветнические высказывания косовского "премьера" Курти на "N1".

Ранее Приштина назначила на освободившиеся после выхода сербов из органов власти посты в правительстве политиков, которые на последних выборах в Косове и Метохии набрали менее 2% голосов сербов. Так, министром национальных общин в правительстве вместо подавшего в отставку лидера косовских сербов Горана Ракича был назначен Ненад Рашич. ЕС отреагировал на действия Приштины вяло, что вызвало возмущение в руководстве Сербии.