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10 минут назад

В Сербии рассказали о позоре Европы

Lenta.ru

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич назвала позором для Евросоюза (ЕС) реакцию Брюсселя на противоправные действия Приштины. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кабмина республики.

В Сербии рассказали о позоре Европы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Премьер прокомментировала назначение Приштиной в правительстве политиков, которые на последних выборах в Косове и Метохии набрали менее одного процента голосов сербов. Министром национальных общин в кабинете министров вместо подавшего в отставку лидера косовских сербов Горана Ракича был назначен Ненад Рашич.

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ЕС не стал критиковать эти действия, что вызвало возмущение руководства Сербии.

«Такая реакция — позор для ЕС. Мы ждали, что скажет ЕС о назначении Рашича, и дождались еще одного позорного заявления», — сказала премьер.

По ее словам, Сербия может больше не участвовать в саммитах по Западным Балканам.

«Или ЕС начнет уважать ценности, которые пропагандирует, или Сербии больше нет необходимости участвовать в этом фарсе», — подчеркнула она.

Ранее Европарламент потребовал от Белграда ввести санкции против Москвы и признать независимость непризнанной республики Косово, чтобы страна могла вступить в ЕС.

В мире,Ана Брнабич,Европарламент,ЕС,
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