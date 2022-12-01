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44 минуты назад

Пользователи соцсетей высмеяли фото Макрона и Байдена с мороженым

Илья Родин

Кадры визита президентов США и Франции Джо Байдена и Эммануэля Макрона в ресторан Fiola Mare в Вашингтоне получили вирусное распространение в соцсетях. Пользователи Twitter высмеяли лидеров, которые в сложное для их стран время сидят в кафе и наслаждаются мороженым. Об этом пишет РИА «Новости».

В Сети высмеяли фото Макрона и Байдена с мороженым
Фото: TwitterTwitter

Отмечается, что глава Франции с 29 ноября находится в Штатах с визитом. В рамках турне он встречается с высокопоставленными чиновниками США как в официальной, так и в неформальной обстановке. В частности, в среду, 30 ноября, Байден пригласил его вместе с супругой в популярное в Вашингтоне кафе, отмеченное звездой Michelin.

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Пользователи соцсети заинтересовались тем, почему мужчины наслаждаются лакомством, а перед их женами стол пустует.

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Кроме того, комментаторов поразило то, что американский президент позволяет себе спокойно отдыхать, вкушать мороженое, в то время как страна находится в кризисе.

«Рад, что вы можете позволить себе отдых, потому что многие из нас не могут, и это из-за вас», - подчеркнул один из пользователей.

В мире,Эммануэль Макрон,Джозеф Байден,Владимир Путин,
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