В Сети высмеяли фото Макрона и Байдена с мороженым

Кадры визита президентов США и Франции Джо Байдена и Эммануэля Макрона в ресторан Fiola Mare в Вашингтоне получили вирусное распространение в соцсетях. Пользователи Twitter высмеяли лидеров, которые в сложное для их стран время сидят в кафе и наслаждаются мороженым. Об этом пишет РИА «Новости».

Фото: Twitter Twitter

Отмечается, что глава Франции с 29 ноября находится в Штатах с визитом. В рамках турне он встречается с высокопоставленными чиновниками США как в официальной, так и в неформальной обстановке. В частности, в среду, 30 ноября, Байден пригласил его вместе с супругой в популярное в Вашингтоне кафе, отмеченное звездой Michelin.

скриншот

Пользователи соцсети заинтересовались тем, почему мужчины наслаждаются лакомством, а перед их женами стол пустует.

Кроме того, комментаторов поразило то, что американский президент позволяет себе спокойно отдыхать, вкушать мороженое, в то время как страна находится в кризисе.