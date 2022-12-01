Молдавия призвала РФ к выводу войск из Приднестровья

Вице-премьер и министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Нику Попеску призвал Россию к выводу войск из Приднестровья и ликвидации оставшихся со времен СССР складов с боеприпасами. Соответствующее заявление он сделал на заседании Совета глав МИД ОБСЕ, передает ТАСС.

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По словам Попеску, присутствие военных РФ в Приднестровье является «незаконным и нарушает суверенитет и нейтральный статус» Молдавии.

«Мы решительно призываем к полному и безоговорочному выводу российских войск с территории республики в соответствии с обязательствами, взятыми Россией в 1999 году на саммите ОБСЕ в Стамбуле», — сказал он.

Также Попеску обратил внимание на склад боеприпасов под селом Колбасна. Он считает, что он «несет угрозу всему региону и должен быть ликвидирован с помощью надлежащих международно-признанных процедур».

Напомним, что РФ ввела в зону Приднестровья свои войска с миротворческой целью во время разгоревшегося там конфликта. Российские военные действовали там в соответствии с подписанным с Молдавией соглашением от 21 июля 1992 года. В частности, они остановили боевые действия между молдавской полицией и приднестровским ополчением и нейтрализовали вышедшие из-под контроля вооруженные формирования и мародеров. На сегодняшний день военные РФ поддерживают мир в регионе вместе с «голубыми касками» Молдавии и Приднестровья.