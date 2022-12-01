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50 минут назад

В ОБСЕ объяснили необходимость проведения военной спецоперации на Украине

Lenta.ru

Постоянный представитель России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Александр Лукашевич объяснил необходимость проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. По его словам, среди прочих причин это была вынужденная мера, поскольку ОБСЕ не удалось добиться прекращения кровопролития в Донбассе, сообщает ТАСС.

В ОБСЕ объяснили необходимость проведения СВО на Украине
Фото: Фото предоставлено постоянным представительством России при ОБСЕФото предоставлено постоянным представительством России при ОБСЕ

«Начало специальной военной операции стало вынужденным ответом России на умышленное моделирование киевским режимом и его иностранными спонсорами угроз безопасности для русских и украинцев по обе стороны российско-украинской границы», — заявил дипломат, добавив, что ОБСЕ не смогла сыграть достаточную роль для того, чтобы остановить гибель мирных жителей в Донбассе.

Он пояснил, что Запад не желает мирного разрешения конфликта и намеренно идет на конфронтацию с Россией, пренебрегая инструментами дипломатии.

Ранее Верховная Рада Украины поддержала постановление о призыве к реформированию ООН и «нелегитимности» участия России в организации.

В мире,Александр Лукашевич,Верховная Рада,ООН,ОБСЕ,
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