В ОБСЕ объяснили необходимость проведения СВО на Украине

«Начало специальной военной операции стало вынужденным ответом России на умышленное моделирование киевским режимом и его иностранными спонсорами угроз безопасности для русских и украинцев по обе стороны российско-украинской границы», — заявил дипломат, добавив, что ОБСЕ не смогла сыграть достаточную роль для того, чтобы остановить гибель мирных жителей в Донбассе.