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29 минут назад

Президенты США и Франции Байден и Макрон договорились координировать действия по «вызовам» со стороны Китая

Деловая газета "Взгляд"иещё 1

Соединенные Штаты и Франция намерены координировать действия по вызовам основанному на правилах мировому порядку со стороны Китая и сотрудничать с Пекином по вызывающим общую обеспокоенность проблемам, говорится в совместном заявлении президентов США и Франции Джо Байдена и Эммануэля Макрона.

Байден и Макрон опубликовали совместное заявление
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В заявлении говорится, что США и Франция продолжат координировать действия по имеющимся обеспокоенностям, касающимся вызовов основанному на правилах мировому порядку со стороны Китая, в том числе уважению прав человека, а также работать вместе с Китаем по важным глобальным вопросам вроде изменения климата, передает ТАСС.

Согласно заявлению, США и Франция, две страны Индо-Тихоокеанского региона, укрепляют партнерство в Индо-Тихоокеанском регионе для содействия процветанию, продвижению безопасности и общих ценностей, базирующихся на основанном на правилах международном порядке, прозрачном управлении, справедливой экономической практике и уважении международного права, включая свободу судоходства.

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Вашингтон и Париж также намерены расширить региональное взаимодействие в сферах дипломатии, экономики и развития с целью укрепления устойчивости тихоокеанских островов. Кроме того, США и Франция договорились усилить координацию в регионе по вопросам безопасности на море. Соединенные Штаты в свою очередь намерены увеличить поддержку и материальный вклад в развертывание морских и воздушных сил Франции и других европейских стран в регионе.

В минувшее воскресенье глава МИД Китая Ван И заявил, что Россия и Китай не признают однополярную гегемонию, вместе продвигают многополярный мир и отстаивают миропорядок на основе международного права. Россия неоднократно критиковала западные страны за то, что они пытаются заместить Устав ООН и существующие нормы международного права так называемым миропорядком, «основанным на правилах».

В мире,Эммануэль Макрон,Джозеф Байден,ООН,
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