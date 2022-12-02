Байден и Макрон опубликовали совместное заявление

Соединенные Штаты и Франция намерены координировать действия по вызовам основанному на правилах мировому порядку со стороны Китая и сотрудничать с Пекином по вызывающим общую обеспокоенность проблемам, говорится в совместном заявлении президентов США и Франции Джо Байдена и Эммануэля Макрона.

В заявлении говорится, что США и Франция продолжат координировать действия по имеющимся обеспокоенностям, касающимся вызовов основанному на правилах мировому порядку со стороны Китая, в том числе уважению прав человека, а также работать вместе с Китаем по важным глобальным вопросам вроде изменения климата, передает ТАСС.

Согласно заявлению, США и Франция, две страны Индо-Тихоокеанского региона, укрепляют партнерство в Индо-Тихоокеанском регионе для содействия процветанию, продвижению безопасности и общих ценностей, базирующихся на основанном на правилах международном порядке, прозрачном управлении, справедливой экономической практике и уважении международного права, включая свободу судоходства.

Вашингтон и Париж также намерены расширить региональное взаимодействие в сферах дипломатии, экономики и развития с целью укрепления устойчивости тихоокеанских островов. Кроме того, США и Франция договорились усилить координацию в регионе по вопросам безопасности на море. Соединенные Штаты в свою очередь намерены увеличить поддержку и материальный вклад в развертывание морских и воздушных сил Франции и других европейских стран в регионе.