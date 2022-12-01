Зеленский ответил на предложение лишить мандата депутатов запрещенной партии

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на предложение о лишении мандата депутатов запрещенной в стране партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». Об этом говорится в ответе главы государства на соответствующую петицию, размещенном на сайте офиса украинского лидера.

Зеленский обратился к спикеру Верховной Рады Руслану Стефанчуку с просьбой проработать соответствующие предложения и проинформировать о результатах рассмотрения данного вопроса. Согласно Конституции Украины запрет партии не означает досрочного прекращения полномочий депутата.

18 ноября петиция с призывом лишить мандата депутатов запрещенной в стране партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) набрала 25 тысяч голосов и была направлена на рассмотрение президента. Автором документа является депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко от партии «Европейская солидарность».