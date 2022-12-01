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31 минуту назад

Турция призвала США к пониманию из-за возможной операции в Сирии

Lenta.ru

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар призвал США проявить понимание в преддверии возможной военной операции Анкары в Сирии. Просьба прозвучала после того, как Вашингтон раскритиковал турецкие власти за подготовку к боевым действиям, пишет Telegram-канал «Повестка дня Турции».

Турция призвала США к пониманию из-за возможной операции в Сирии
Фото: Amr Abdallah Dalsh / ReutersAmr Abdallah Dalsh / Reuters

«США попросили нас провести переоценку. Мы передали им свои опасения и мысли и попросили их сдержать свои обещания. Мы подчеркнули, что они должны нас понять», — рассказал Акар журналистам.

Как отмечает агентство Anadolu, министр также провел телефонный разговор с коллегой из США Ллойдом Остином. В ходе разговора Акар подчеркнул, что «единственной мишенью операций являются террористы», а турецкие военные не будут причинять вреда силам коалиции или гражданскому населению.

По словам источников издания Al Jazeera, Турция установила срок, в который формирования «Сил демократической Сирии» (SDF) из городов Телль-Рифъат, Манбидж и Айн-эль-Араб, расположенных в сирийской провинции Алеппо.

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