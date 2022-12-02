Тысячи украинских беженцев пожаловались на запрет во въезд в Польшу

Пограничная служба Польши не впустила в страну почти девять тысяч украинских граждан, пишет журналист Gazeta Wyborcza Анита Карвовская.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По данным издания, граждане Украины все чаще начали сталкиваться с проблемами при въезде в Польшу. Они жалуются, что вопреки закону пограничники принимают субъективные решения и запрещают въезд. По словам автора, Варшава ожидает, что этой зимой в Польшу прибудут еще 500 тысяч беженцев.

Как уточнило издание, вопросы у сотрудников пограничной службы возникают как к беженцам, впервые пересекающим границу, так и к тем украинцам, которые временно выезжали на родину и теперь хотят снова попасть в Польшу.

«Решения, принимаемые на границе, носят сильно субъективный характер. Пограничники привыкли иметь огромную власть над пересекающими границу людьми», — считает профессор Витольд Клаус, президент Ассоциации правовой интервенции (АПИ).