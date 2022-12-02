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1 час назад

Тысячи украинских беженцев пожаловались на запрет во въезд в Польшу

Lenta.ruиещё 1

Пограничная служба Польши не впустила в страну почти девять тысяч украинских граждан, пишет журналист Gazeta Wyborcza Анита Карвовская.

Тысячи украинских беженцев пожаловались на запрет во въезд в Польшу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным издания, граждане Украины все чаще начали сталкиваться с проблемами при въезде в Польшу. Они жалуются, что вопреки закону пограничники принимают субъективные решения и запрещают въезд. По словам автора, Варшава ожидает, что этой зимой в Польшу прибудут еще 500 тысяч беженцев.

Как уточнило издание, вопросы у сотрудников пограничной службы возникают как к беженцам, впервые пересекающим границу, так и к тем украинцам, которые временно выезжали на родину и теперь хотят снова попасть в Польшу.

«Решения, принимаемые на границе, носят сильно субъективный характер. Пограничники привыкли иметь огромную власть над пересекающими границу людьми», — считает профессор Витольд Клаус, президент Ассоциации правовой интервенции (АПИ).

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий рассказал, что Варшава начала борьбу со злоупотреблением системой социального страхования республики среди беженцев с Украины.

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