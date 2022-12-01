Германии посоветовали поддержать Украину в попытках вернуть Крым

Крым является частью Украины, поэтому Германии стоит поддержать Киев в попытках вернуть полуостров в состав республики. Таким советом в интервью Deutsche Welle (DW, признано Минюстом РФ иноагентом) поделился председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген.

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По словам Хойсгена, Украина имеет полное право вернуть территорию. Он не исключил и военный сценарий возвращения полуострова, однако окончательное решение в этом вопросе должна принять именно Украина.

«Так что мы должны оказывать всестороннюю поддержку украинцам, и если Украина может вернуть Крым, ее необходимо поддержать», — высказался эксперт.

Он также заявил, что Берлин пытался договориться с Москвой дипломатическим путем, в том числе с помощью Минских соглашений.

«Теперь Россия отодвинула все эти усилия на второй план — Россия ведет себя очень агрессивно, Россия несет ответственность за гибель десятков тысяч людей», — высказался Хойcген.