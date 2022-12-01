Турецкий МИД назвал способ урегулирования украинского конфликта

В Анкаре полагают, что конфликт на Украине может быть урегулирован дипломатическим путем, заявил в четверг, 1 декабря, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу во время выступления на встрече глав дипломатических ведомств стран ОБСЕ. Об этом пишет ТАСС.

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«Урегулирование путем переговоров возможно, если дать дипломатии шанс», - пояснил Чавушоглу. Министр добавил, что «это должен быть справедливый мир для Украины».

Дипломат отметил, что Анкара продолжит активно поддерживать ОБСЕ. По его мнению, нет другой столь же инклюзивной платформы.

Кроме того, Чавушоглу поблагодарил представителей Польши, которые поддерживают инициативы Турции по достижению консенсуса среди всех членов ОБСЕ.

Глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров ранее сообщил, что европейские страны пытаются выстроить безопасность без Москвы и Минска, однако РФ такая «безопасность» не нужна.