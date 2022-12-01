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1 час назад

Названо содержимое посылок с бомбами в Испании

Lenta.ruиещё 3

В Испании рассказали подробности о посылках с бомбами, которые были разосланы в разные учреждения по стране, в том числе премьер-министру и в посольство Украины. Информацию приводит телеканал La Sexta.

Названо содержимое посылок с бомбами в Испании
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Посылки содержали пиротехнические материалы, аналогичные тем, которые используются в фейерверках и продаются в магазинах, пояснил госсекретарь по безопасности Рафаэль Перес. Он уточнил, что такая самодельная взрывчатка вызывает не взрыв, а дефлаграцию — быстрое и мощное горение.

Их отправили обычной почтой в коричневых конвертах. Все, кроме одной, были отправлены в один день. На посылках значился один и тот же адрес, написанный шариковой ручкой и заглавными буквами. Предполагается, что их отправили с территории Испании.

Испанские спецслужбы предполагают, что за ними стоит один человек, причастность какой-либо организованной группы пока что исключается.

Ранее стало известно, что очередную, шестую подозрительную посылку нашли в посольстве США в Испании.

Первая из них взорвалась в посольстве Украины, был ранен сотрудник дипмиссии. Позднее похожую посылку получила оружейная компания Instalaza в Сарагосе, военная авиабаза Торрехон-де-Ардос, офис премьер-министра Испании Педро Санчеса, а также министр обороны страны Маргарита Роблес.

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