СМИ: во всех областях Украины объявили воздушную тревогу

Днем 1 декабря во всех украинских регионах, включая Киев , объявили воздушную тревогу. Об этом свидетельствует карта воздушных тревог Украины.

10 октября, через несколько дней после взрыва на Крымском мосту (ФСБ обвинила в теракте украинские спецслужбы) Россия начала массированные удары по энергетической инфраструктуре, объектам военного управления и связи Украины.