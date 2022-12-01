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35 минут назад

СМИ: во всех областях Украины объявили воздушную тревогу

Мария Иванова

Днем 1 декабря во всех украинских регионах, включая Киев, объявили воздушную тревогу. Об этом свидетельствует карта воздушных тревог Украины.

СМИ: во всех областях Украины объявили воздушную тревогу
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Жителей призывают немедленно уходить в укрытие гражданской защиты.

10 октября, через несколько дней после взрыва на Крымском мосту (ФСБ обвинила в теракте украинские спецслужбы) Россия начала массированные удары по энергетической инфраструктуре, объектам военного управления и связи Украины.

Украинские власти сообщали о разрушении объектов критической инфраструктуры. В стране начались отключения электроэнергии.

В мире,ФСБ,
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