В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 60.88EUR 63.05
Войти в почту
58 минут назад

В России оценили заявление Макрона о риске «раскола Запада»

Елена Прошина
Игорь Пшеничниковэксперт

Политолог, обозреватель телеканала "Царьград" Игорь Пшеничников в разговоре с "Рамблером" прокомментировал заявление президента Франции о риске "раскола Запада" из-за нового американского закона об инфляции и климате (The Inflation Reduction Act, IRA).

Ранее в ходе выступлений в США французский лидер заявил, что закон предусматривающий предоставление субсидий американским компаниям, негативно отразится на отношениях между странами Запада. По его словам, документ является "сверхагрессивным" по отношению к французскому бизнесу, и соответствующая инициатива "убьет много рабочих мест". Макрон подчеркнул, что возможно Штаты решат свою проблему, но усугубят положение Франции.

Видео дня
Макрон говорит, прежде всего, о расколе по Атлантическому океану, о расколе Европы и Соединенных Штатов. То , что сейчас делают США, - это попытка высосать из Европы всю промышленность и все финансы. Они, с одной стороны, предлагают выгодные инвестиционные условия, а, с другой стороны, руками самих же европейцев - того же Макрона, того же [канцлера ФРГ Олафа] Шольца, представителей руководства других стран ЕС - делают все возможное для уничтожения промышленности и экономики Европы путем отказа от российских энергоносителей.

Сейчас мы наблюдаем в Европе рост инфляции, слышим крики о помощи. Десятки больших и средних предприятий, работающих в Европе - и во Франции, и в Германии, и в других странах - уже заявили о переносе производства в Соединенные Штаты. И это не какие-то планы на будущее, а то, что мы уже наблюдаем. И именно с этим связан визит Макрона в США.
Игорь Пшеничников
Игорь ПшеничниковПолитолог, обозреватель телеканала «Царьград»

Специалист назвал заявления Макрона касательно закона об инфляции и климате, а также его попытки остановить переезд европейских предприятий в США "пиаром" президента Франции.

"Он сам понимает, что это ни к чему не приведет. Макрон недавно встречался во Франции с представителями бизнеса, но все это пустая канитель, поскольку бизнес говорит только на языке денег. Он идет туда, где есть деньги, и уходит оттуда, где их нет. Соответственно, он уходит из Европы", — заявил политолог.

Макрон - из числа тех политиков, которые больше занимаются своей личностью и информационным сопровождением своей деятельности, подчеркнул специалист.

"Президент Франции пытается быть впереди любой телеги. Он на каждой свадьбе - жених, на каждых похоронах - покойник. Сейчас он пытается выступать от имени Европы и представить себя ее спасителем. Не более того. Макрон - не дурак, он прекрасно понимает, что поговорить с [президентом США Джо] Байденом можно, но ничего для себя он не добьется. Американцы упорно, спокойно, методично делают свое дело: разрушают Европу и поднимают свою экономику.

Раскол на Западе уже случился без Макрона, без его "глубокомысленных" выводов. Он просто сказал то, о чем давно говорят у нас, о чем боятся сказать другие европейские лидеры, хотя все прекрасно понимают", — заключил Пшеничников.

В конце сентября The Wall Street Journal сообщил, что европейские производители, столкнувшиеся со скачком цен на энергоносители, переносят операции в США, рассчитывая воспользоваться как большей стабильностью американского энергетического рынка, так и государственными стимулами.

В мире,Игорь Пшеничников,ЕС,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители