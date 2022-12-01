"Президент Франции пытается быть впереди любой телеги. Он на каждой свадьбе - жених, на каждых похоронах - покойник. Сейчас он пытается выступать от имени Европы и представить себя ее спасителем. Не более того. Макрон - не дурак, он прекрасно понимает, что поговорить с [президентом США Джо] Байденом можно, но ничего для себя он не добьется. Американцы упорно, спокойно, методично делают свое дело: разрушают Европу и поднимают свою экономику.



Раскол на Западе уже случился без Макрона, без его "глубокомысленных" выводов. Он просто сказал то, о чем давно говорят у нас, о чем боятся сказать другие европейские лидеры, хотя все прекрасно понимают", — заключил Пшеничников.