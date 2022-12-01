Политолог, обозреватель телеканала "Царьград" Игорь Пшеничников в разговоре с "Рамблером" прокомментировал заявление президента Франции о риске "раскола Запада" из-за нового американского закона об инфляции и климате (The Inflation Reduction Act, IRA).
Ранее в ходе выступлений в США французский лидер заявил, что закон предусматривающий предоставление субсидий американским компаниям, негативно отразится на отношениях между странами Запада. По его словам, документ является "сверхагрессивным" по отношению к французскому бизнесу, и соответствующая инициатива "убьет много рабочих мест". Макрон подчеркнул, что возможно Штаты решат свою проблему, но усугубят положение Франции.
Специалист назвал заявления Макрона касательно закона об инфляции и климате, а также его попытки остановить переезд европейских предприятий в США "пиаром" президента Франции.
"Он сам понимает, что это ни к чему не приведет. Макрон недавно встречался во Франции с представителями бизнеса, но все это пустая канитель, поскольку бизнес говорит только на языке денег. Он идет туда, где есть деньги, и уходит оттуда, где их нет. Соответственно, он уходит из Европы", — заявил политолог.
Макрон - из числа тех политиков, которые больше занимаются своей личностью и информационным сопровождением своей деятельности, подчеркнул специалист.
"Президент Франции пытается быть впереди любой телеги. Он на каждой свадьбе - жених, на каждых похоронах - покойник. Сейчас он пытается выступать от имени Европы и представить себя ее спасителем. Не более того. Макрон - не дурак, он прекрасно понимает, что поговорить с [президентом США Джо] Байденом можно, но ничего для себя он не добьется. Американцы упорно, спокойно, методично делают свое дело: разрушают Европу и поднимают свою экономику.
Раскол на Западе уже случился без Макрона, без его "глубокомысленных" выводов. Он просто сказал то, о чем давно говорят у нас, о чем боятся сказать другие европейские лидеры, хотя все прекрасно понимают", — заключил Пшеничников.
В конце сентября The Wall Street Journal сообщил, что европейские производители, столкнувшиеся со скачком цен на энергоносители, переносят операции в США, рассчитывая воспользоваться как большей стабильностью американского энергетического рынка, так и государственными стимулами.