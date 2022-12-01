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Greenpeace: взрывы на «Северных потоках» произошли «извне»

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Greenpeace провел собственное расследование взрывов на «Северных потоках» и пришел к выводу, что они были организованы извне, а не произошли внутри труб. Об этом сообщает Welt.

По предварительной оценке Greenpeace, для взрыва на осмотренном экологами участка газопровода было использовано от 200 до 400 килограммов взрывчатки. Криминалист Вольфганг Шпира заявил о некоторых нестыковках в результатах расследования: на месте взрыва должно быть гораздо больше частей поврежденного трубопровода. Он отметил, что в случае разрушения трубы на отрезке длиной 250 метров обломки не могли исчезнуть.

Байден решил усилить обучение украинских военных

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность значительно расширить программу обучения, которую американские военные проводят для ВСУ. Об этом сообщает CNN.

В программу хотят включить обучение до 2500 украинских солдат в месяц на базе США в Германии, рассказали телеканалу несколько неназванных американских чиновников. С начала конфликта в феврале США обучили работе с конкретными системами вооружения всего несколько тысяч украинских солдат, в основном небольшие группы. В соответствии с новой программой Штаты начнут обучать гораздо большие группы украинских солдат более сложной тактике боя, в том числе тому, как координировать маневры пехоты с артиллерийской поддержкой, - это «намного более интенсивная и всесторонняя» подготовка, чем украинцы проходили в Польше или Великобритании.

«Дизельная паника в США и Европе»

В Европе и Соединенных Штатах нарастает паника из-за дефицита дизельного топлива, пишет Nihon Keizai. В ожидании влияния эмбарго на российское дизтопливо (запрет вступит в силу в феврале 2023 года) фьючерсы на дизель в Европе и США находятся на уровне на 40 процентов выше, чем в конце 2021 года.

На фоне снижения мощностей по переработке дизельного топлива разница в цене с сырой нефтью увеличивается до «исключительного уровня». Дизельное топливо имеет широкий спектр применения, в том числе используется в автомобилях, грузовиках и в качестве топлива для промышленного производства электроэнергии. Взлет цен на дизель - новый фактор для роста инфляционного давления, есть риск, что это ускорит экономический спад.

Экс-президенту «Ювентуса» грозит суд

Экс-президента итальянского футбольного клуба «Ювентус» Андреа Аньелли планируют вызвать в суд по делу о нарушениях в финансовом управлении клубом. Об этом сообщает Forbes.

Вечером 28 ноября, все члены правления «Ювентуса» внезапно объявили о своей отставке. Это ознаменовало собой конец 12-летнего пребывания на посту Андреа Аньелли, легендарного президента, который был четвертым руководителем «Ювентуса» в своей семье. Расследование финансовой деятельности клуба ведется уже больше года. Forbes отмечает, что должностные лица «Ювентуса» могут столкнуться с судами в будущем, поэтому они выбрали отставку «как лучший образ действий на данный момент».

В Чехии назвали дату избавления зависимости от России

Чешский премьер-министр Петр Фиала заявил, что к 2025 году Чехия полностью преодолеет свою зависимость от поставок нефти по трубопроводу «Дружба». Об этом сообщает E15.