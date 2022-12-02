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27 минут назад

Мать Саакашвили заявила, что он больше не будет заниматься политикой в Грузии

Газета.Ruиещё 4

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили уходит из грузинской политической жизни. Об этом в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) заявила его мать Гиули Аласания.

Мать Саакашвили заявила об уходе сына из грузинской политической жизни
Фото: газета.ругазета.ру

«Михаил Саакашвили не собирается как-либо участвовать в грузинской политике и надеется на справедливое решение», — написала она.

Аласания также отметила, что Саакашвили, отбывающий шестилетний срок в тюрьме, «не обвиняет грузинские власти» в своем возможном отравлении. Мать экс-президента Грузии считает, что за этим может стоять другая страна.

Ранее было опубликовано заключение медицинской экспертизы, согласно которому у Саакашвили выявлено десять диагнозов, несовместимых с тюремным заключением. Кроме того, в его организме обнаружено повышенное содержание бария, висмута и ртути.

Адвокат бывшего президента Грузии Шалва Хачапуридзе направил в суд ходатайство об освобождении своего подзащитного в связи с диагностированными у него серьезными заболеваниями.

Саакашвили вернулся в Грузию 1 октября 2021 года и был арестован. Его обвинили в незаконном пересечении границы, растрате бюджетных средств и разгроме телекомпании «Имеди». При этом он был заочно осужден по двум уголовным делам: о причастности к убийству банковского служащего Сандро Гиргвлиани в 2006 году и об организации нападения на бывшего депутата парламента Валерия Гелашвили в 2005 году.

В мире,Валерий Гелашвили,Михаил Саакашвили,
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