Мать Саакашвили заявила об уходе сына из грузинской политической жизни

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили уходит из грузинской политической жизни. Об этом в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) заявила его мать Гиули Аласания.

Фото: газета.ру газета.ру

«Михаил Саакашвили не собирается как-либо участвовать в грузинской политике и надеется на справедливое решение», — написала она.

Аласания также отметила, что Саакашвили, отбывающий шестилетний срок в тюрьме, «не обвиняет грузинские власти» в своем возможном отравлении. Мать экс-президента Грузии считает, что за этим может стоять другая страна.

Ранее было опубликовано заключение медицинской экспертизы, согласно которому у Саакашвили выявлено десять диагнозов, несовместимых с тюремным заключением. Кроме того, в его организме обнаружено повышенное содержание бария, висмута и ртути.

Адвокат бывшего президента Грузии Шалва Хачапуридзе направил в суд ходатайство об освобождении своего подзащитного в связи с диагностированными у него серьезными заболеваниями.