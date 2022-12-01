В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 60.88EUR 63.05
Войти в почту
32 минуты назад

Макрон осудил «агрессивные» меры Байдена

Мария Иванова

Президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал «агрессивные» меры президента США Джо Байдена по поддержке американской промышленности, заявив, что они могут «расколоть Запад». Об этом сообщает Le Point.

Макрон осудил «агрессивные» меры Байдена
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Такое заявление Макрон сделал в ходе своего визита в США на встрече с американскими законодателями в Библиотеке Конгресса.

Он прокомментировал закон об инфляции и климате (The Inflation Reduction Act, IRA) - программу инвестиций и субсидий в размере 430 миллиардов долларов для помощи компаниям и борьбы с инфляцией. Макрон назвал программу «агрессивной для европейских компаний».

Программа включает инвестиции почти на 370 миллиардов долларов для сокращения выбросов парниковых газов на 40 процентов к 2030 году - крупнейшее усилие, когда-либо предпринятое правительствами США в этой области.

Программа предусматривает налоговые льготы для электромобилей, произведенных в Северной Америке, что ставит в сложное положение европейских производителей электрокаров.

«Это [программа - прим.ред.] может сработать только в том случае, если между нами будет координация, если мы решим вместе, если мы синхронизируемся», - подчеркнул Макрон.

Он отметил, что Европа не хочет становиться рынком для американских продуктов.

«У меня точно такие же продукты, как у вас. У меня есть средний класс и люди, которые должны найти работу. А последствие IRA - то, что вы можете решить свою проблему, но усугубите мою. Простите за такую прямоту», - подчеркнул Макрон.

В мире,Эммануэль Макрон,Джозеф Байден,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители