Макрон осудил «агрессивные» меры Байдена

Президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал «агрессивные» меры президента США Джо Байдена по поддержке американской промышленности, заявив, что они могут «расколоть Запад». Об этом сообщает Le Point.

Такое заявление Макрон сделал в ходе своего визита в США на встрече с американскими законодателями в Библиотеке Конгресса.

Он прокомментировал закон об инфляции и климате (The Inflation Reduction Act, IRA) - программу инвестиций и субсидий в размере 430 миллиардов долларов для помощи компаниям и борьбы с инфляцией. Макрон назвал программу «агрессивной для европейских компаний».

Программа включает инвестиции почти на 370 миллиардов долларов для сокращения выбросов парниковых газов на 40 процентов к 2030 году - крупнейшее усилие, когда-либо предпринятое правительствами США в этой области.

Программа предусматривает налоговые льготы для электромобилей, произведенных в Северной Америке, что ставит в сложное положение европейских производителей электрокаров.

«Это [программа - прим.ред.] может сработать только в том случае, если между нами будет координация, если мы решим вместе, если мы синхронизируемся», - подчеркнул Макрон.

Он отметил, что Европа не хочет становиться рынком для американских продуктов.