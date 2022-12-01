Экс-глава ЦРУ рассказал, чем закончится украинский кризис

Бывший глава ЦРУ генерал Дэвид Петреус в беседе с немецкой газетой Tagesspiegel поделился планами Соединенных Штатов и европейских стран об окончании украинского кризиса, в которые входит проведение переговоров с Россией.

«Боевые действия на Украине закончатся путем переговоров», — сказал он, добавив, что ни российский президент Владимир Путин, ни глава Украины Владимир Зеленский в настоящее время не готовы начать переговоры.

По словам бывшего главы ЦРУ, «когда придет время», лидеры США, ЕС, Великобритании и других стран будут работать с Москвой и Киевом над созданием и реализацией решения.