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1 час назад

Экс-глава ЦРУ Петреус признал, что кризис на Украине закончится переговорами

Газета.Ruиещё 8

Бывший глава ЦРУ генерал Дэвид Петреус в беседе с немецкой газетой Tagesspiegel поделился планами Соединенных Штатов и европейских стран об окончании украинского кризиса, в которые входит проведение переговоров с Россией.

Экс-глава ЦРУ рассказал, чем закончится украинский кризис
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Боевые действия на Украине закончатся путем переговоров», — сказал он, добавив, что ни российский президент Владимир Путин, ни глава Украины Владимир Зеленский в настоящее время не готовы начать переговоры.

По словам бывшего главы ЦРУ, «когда придет время», лидеры США, ЕС, Великобритании и других стран будут работать с Москвой и Киевом над созданием и реализацией решения.

Си Цзиньпин сделал заявление о конфликте на Украине

Также генерал отметил, что Запад продолжит поддерживать Украину и в военном, и в финансовом отношении, а также пригрозил России продолжением экономического давления.

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