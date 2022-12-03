СМИ: Украинских беженцев в Уэльсе обяжут платить за еду и стирку

В Уэльсе украинских беженцев обяжут оплачивать услуги прачечных и часть приемов пищи для ускорения их интеграции в местные общины. Об этом сообщает WalesOnline.

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Уточняется, что изменения коснутся тех, кто больше пяти недель проживает во временном жилье, которое финансируется властями Уэльса. Сейчас около 1,5 тысячи украинцев временно размещены в центрах приема, отелях и на базах отдыха.

Новые правила начнут действовать в начале января. По новым правилам беженцам из Украины предоставят всего две возможности отказаться от предложения о переезде в долговременное жилье. Если это повторится, нужно будет оплачивать часть расходов на проживание.