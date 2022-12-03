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1 час назад

WalesOnline: украинских беженцев в Уэльсе обяжут платить за еду и стирку

Газета.Ruиещё 4

В Уэльсе украинских беженцев обяжут оплачивать услуги прачечных и часть приемов пищи для ускорения их интеграции в местные общины. Об этом сообщает WalesOnline.

СМИ: Украинских беженцев в Уэльсе обяжут платить за еду и стирку
Фото: ТАССТАСС

Уточняется, что изменения коснутся тех, кто больше пяти недель проживает во временном жилье, которое финансируется властями Уэльса. Сейчас около 1,5 тысячи украинцев временно размещены в центрах приема, отелях и на базах отдыха.

Новые правила начнут действовать в начале января. По новым правилам беженцам из Украины предоставят всего две возможности отказаться от предложения о переезде в долговременное жилье. Если это повторится, нужно будет оплачивать часть расходов на проживание.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на польские власти сообщало, что в Польше хотят обязать украинских беженцев оплачивать проживание в предоставленном государством жилье, изменения могут вступить в силу с весны. До этого вице-президент Еврокомиссии, отвечающая за демократию и демографию, Дубравка Шуица заявляла, что беженцы из Украины останутся в европейских странах еще долгие годы после окончания конфликта.

В мире,Мигранты,Еврокомиссия,
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