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13 минут назад

Немецкий политик заявил о "критической точке" из-за украинских беженцев

Елена Прошина

Беженцы с Украины, чье число ежедневно увеличивается, могут довести немецкое общество до «критической точки». Об этом заявил политик из федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия, лидер группы ХДС в муниципальном совете Фредерик Пауль в своей статье для издания Die Welt, передает РИА Новости.

Немецкий политик заявил о "критической точке" из-за украинских беженцев
Фото: ТАССТАСС

Автор пишет, что муниципалитеты в ФРГ ежедневно имеют дело с рядом трудностей в связи с большим числом беженцев с Украины, а также притоком лиц из других стран. К этой проблеме добавляются энергетический кризис и инфляция. Пауль предупреждает, что недовольство жителей Германии растет, и это может обернуться «вскипанием».

С наступлением зимы число беженцев с Украины может увеличиться на десятки, а то и сотни тысяч человек. Политик отмечает, что во многих муниципалитетах уже проживают больше мигрантов, чем во время кризиса 2015 года.

Как говорится в публикации, солидарность населения ФРГ постепенно падает из-за растущих неудобств. Например, закрытие местного спортзала, который предоставили для размещения прибывающих в страну беженцев. Пауль уверен, что подобные ситуации могут стать проблемой быстрее, чем думает правительство.

Он пояснил, что классификация беженцев — первый признак того, что жители Германии приближаются к «критической точке». Речь идет о предпочтении одних беженцев другим, например, немецкое общество приветствует украинцев, но не приветствует иракцев.

«Я вижу, что мы движемся к критической точке в обществе», — резюмирует Пауль.

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