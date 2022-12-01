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21 минуту назад

Кандидат в послы США: Вашингтон намерен покончить с зависимостью от РФ в поставках урана

ТАСС

Соединенные Штаты и их союзники рассчитывают покончить с зависимостью от России в сфере поставок урана и ядерного топлива. Об этом заявила в среду американский дипломат Линн Трейси, выдвинутая кандидатом на пост посла США в России.

В США захотели покончить с зависимостью от РФ в поставках урана
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Как я понимаю, мы очень тесно сотрудничаем с нашими союзниками и партнерами, в том числе в Группе семи, чтобы сократить и в итоге устранить нашу зависимость от российских услуг, касающихся урана", - сказала она на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США, посвященных утверждению ее кандидатуры, отвечая на вопрос сенатора о ее отношении к поставкам урана из РФ в США.

По словам Трейси, после начала РФ специальной военной операции на Украине "несколько стран Европы предприняли важные шаги, чтобы уменьшить их зависимость от российских услуг, касающихся урана и ядерного топлива".

"Администрация также сосредоточена на данном вопросе внутри страны, она работает над поиском внутренних решений, которые поддерживают цели нашей внешней политики и устраняют нашу стратегическую уязвимость", - сказала дипломат. "И я заверяю, что, безусловно, поддержала бы эти усилия и искала способы покончить с данной стратегической уязвимостью", - подчеркнула Трейси.

В мире,Линн Трейси,Конгресс США,
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