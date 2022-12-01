В США захотели покончить с зависимостью от РФ в поставках урана

"Как я понимаю, мы очень тесно сотрудничаем с нашими союзниками и партнерами, в том числе в Группе семи, чтобы сократить и в итоге устранить нашу зависимость от российских услуг, касающихся урана", - сказала она на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США, посвященных утверждению ее кандидатуры, отвечая на вопрос сенатора о ее отношении к поставкам урана из РФ в США.