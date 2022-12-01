Германия признала Голодомор геноцидом украинского народа

Фото: РИА Новости РИА Новости

Бундестаг Германии вечером в среду, 30 ноября, большинством голосов принял резолюцию о признании так называемого голодомора геноцидом украинцев, который был организован и поддерживаем намеренно. Трансляция заседания велась на сайте немецкого парламента.

Против принятия резолюции проголосовал один депутат, воздержались партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) и «Левые». После объявления результатов звучали долгие аплодисменты. На заседании присутствовал новый посол Украины в Берлине Алексей Макеев.

Посол России в ФРГ Сергей Нечаев назвал инициативу немецких депутатов об обсуждении и принятии резолюции с признанием так называемого голодомора геноцидом является антиисторической и противоречащей фактам.