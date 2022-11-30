Байден вспомнил о поездках жены к индейцам

Президент США Джо Байден «приревновал» жену Джилл к индейцам — он заявил, что она проявляет больше интереса к ним, чем к нему самому. Слова американского главы приводит «РИА Новости».
Байден напомнил, что его супруга много времени провела в резервациях.
«Я волновался, что в какой-то из этих дней она не вернется домой. Вы думаете, я шучу. Я слышал больше о Навахо, чем о себе», — сказал Байден на встрече с индейцами.
Затем он пообещал нанести официальный визит в резервации. При этом он говорил то о «стране индейцев», то о «индейских национальностях».