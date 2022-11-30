В Китае высказались о поставках оружия России

Китай не поставляет вооружения России. Такое заявление сделал посол КНР во Франции Лу Шае в интервью телеканалу BFMTV.

Фото: Chris Wattie / Reuters Chris Wattie / Reuters

Дипломат выразил мнение, что Россия не нуждается в китайских вооружениях. При этом он подчеркнул, что Пекин занимает нейтральную позицию по ситуации на Украине и выступает ща мирное решение конфликта.

«Мы хотим мира. Наша позиция по Украине — продвигать переговорный процесс», — заверил Лу Шае.

Ранее официальный представитель Министерства обороны США Пэт Райдер также заявлял, что ведомство не видит каких-либо признаков того, что Китай занимается поставками оружия России либо собирается начать этим заниматься в ближайшем будущем.