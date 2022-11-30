В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 60.88EUR 63.05
Войти в почту
12 минут назад

В Китае высказались о поставках оружия России

Lenta.ru

Китай не поставляет вооружения России. Такое заявление сделал посол КНР во Франции Лу Шае в интервью телеканалу BFMTV.

В Китае высказались о поставках оружия России
Фото: Chris Wattie / ReutersChris Wattie / Reuters

Дипломат выразил мнение, что Россия не нуждается в китайских вооружениях. При этом он подчеркнул, что Пекин занимает нейтральную позицию по ситуации на Украине и выступает ща мирное решение конфликта.

«Мы хотим мира. Наша позиция по Украине — продвигать переговорный процесс», — заверил Лу Шае.

Ранее официальный представитель Министерства обороны США Пэт Райдер также заявлял, что ведомство не видит каких-либо признаков того, что Китай занимается поставками оружия России либо собирается начать этим заниматься в ближайшем будущем.

В свою очередь, президент США Джо Байден сообщил, что лично предостерегал лидера КНР Си Цзиньпин от оказания помощи РФ в обход антироссийских санкций Запада. В частности, он пригрозил КНР остановкой инвестиций в ее экономику.

В мире,Джозеф Байден,Цзиньпин Си,Пентагон,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители