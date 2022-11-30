Джонсон рассказал о своих восходящих к московскому раввину корнях

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что корни его семьи восходят к московскому раввину. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Jewish News.

Отмечается, что соответствующее заявление Джонсон сделала во время выступления в британской синагоге.

«Он рассказал о своих семейных корнях, которые "восходят к раввину в Москве"», — говорится в тексте.

Также Джонсон заявил, что планирует вновь баллотироваться в качестве депутата парламента от Аксбриджа и Южного Руислипа на следующих выборах. Кроме того он пообещал поддерживать правительство нынешнего премьер-министра Великобритании Риши Сунака. При этом он уверен, что его отставка с данного поста была «ошибкой».