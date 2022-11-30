Зеленский: не думаю, что Путин применит ядерное оружие

Глава Украины Владимир Зеленский заявил, что президент России Владимир Путин не станет применять ядерные вооружения в боевых действиях на Украине. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на New York Times.
«Я не думаю, что он [Владимир Путин] применит ядерное оружие», - подчеркнул лидер Украины.
Ранее Зеленский отметил, что угрозы использования ядерного оружия стали «постоянным нарративом российских официальных лиц», сообщает ТАСС.
По его мнению, так как Москва якобы не способна гарантировать безопасность мира, то она не имеет права обладать ядерным оружием.