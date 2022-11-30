Зеленский: не думаю, что Путин применит ядерное оружие

Глава Украины Владимир Зеленский заявил, что президент России Владимир Путин не станет применять ядерные вооружения в боевых действиях на Украине. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на New York Times.

«Я не думаю, что он [Владимир Путин] применит ядерное оружие», - подчеркнул лидер Украины.

По его мнению, так как Москва якобы не способна гарантировать безопасность мира, то она не имеет права обладать ядерным оружием.