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20 минут назад

Блинкен: дипломаты США с середины ноября не могут связаться с осужденным в РФ Уиланом

ТАССиещё 2

Дипломаты США с середины ноября не могут связаться с осужденным в России за шпионаж американцем Полом Уиланом. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу NBC, текст которого распространила пресс-служба Госдепартамента.

Блинкен заявил о потере связи с осужденным в РФ Уиланом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Последний раз наша команда видела Пола Уилана 16 ноября, когда приехала к нему с визитом. Мы говорили с ним по телефону примерно в то же время", - отметил Блинкен. "С того момента у нас не было контактов, мы их запрашивали. Мы пытаемся добиться этого каждый день", - заявил он.

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