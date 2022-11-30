Блинкен заявил о потере связи с осужденным в РФ Уиланом

"Последний раз наша команда видела Пола Уилана 16 ноября, когда приехала к нему с визитом. Мы говорили с ним по телефону примерно в то же время", - отметил Блинкен. "С того момента у нас не было контактов, мы их запрашивали. Мы пытаемся добиться этого каждый день", - заявил он.