Глава ОБСЕ назвал 2022 год самым сложным в истории организации

Министр иностранных дел Польши и глава ОБСЕ Збигнев Рау заявил, что 2022 год является самым сложным в истории организации, сообщает RT.
«Этот год такой тяжёлый потому, что не удалось обеспечить консенсус среди стран-участников», – заявил он.
Рау также добавил, что Совет министров иностранных дел ОБСЕ в Лодзи необходимо закончить подведением общих итогов «этого наитруднейшего года в истории ОБСЕ». Кроме того, Рау уточнил, что конфликт на Украине станет главной темой обсуждения СМИД в Лодзи.
Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что ОБСЕ разрушается как организация.
«ОБСЕ разрушается как организация, она цинично используется узким кругом стран, чтобы преуменьшить важность альтернативных точек зрения на глобальную архитектуру (безопасности)», – сказал он.