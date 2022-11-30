В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 60.88EUR 63.05
Войти в почту
1 час назад

Глава ОБСЕ назвал 2022 год самым сложным в истории организации

Елена Прошина

Министр иностранных дел Польши и глава ОБСЕ Збигнев Рау заявил, что 2022 год является самым сложным в истории организации, сообщает RT.

Глава ОБСЕ назвал 2022 год самым сложным в истории организации
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Этот год такой тяжёлый потому, что не удалось обеспечить консенсус среди стран-участников», – заявил он.

Рау также добавил, что Совет министров иностранных дел ОБСЕ в Лодзи необходимо закончить подведением общих итогов «этого наитруднейшего года в истории ОБСЕ». Кроме того, Рау уточнил, что конфликт на Украине станет главной темой обсуждения СМИД в Лодзи.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что ОБСЕ разрушается как организация.

«ОБСЕ разрушается как организация, она цинично используется узким кругом стран, чтобы преуменьшить важность альтернативных точек зрения на глобальную архитектуру (безопасности)», – сказал он.

В мире,Збигнев Рау,Сергей Рябков,МИД России,ОБСЕ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители