Глава ОБСЕ назвал 2022 год самым сложным в истории организации

Министр иностранных дел Польши и глава ОБСЕ Збигнев Рау заявил, что 2022 год является самым сложным в истории организации, сообщает RT .

«Этот год такой тяжёлый потому, что не удалось обеспечить консенсус среди стран-участников», – заявил он.

Рау также добавил, что Совет министров иностранных дел ОБСЕ в Лодзи необходимо закончить подведением общих итогов «этого наитруднейшего года в истории ОБСЕ». Кроме того, Рау уточнил, что конфликт на Украине станет главной темой обсуждения СМИД в Лодзи.