В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 60.88EUR 63.05
Войти в почту
9 минут назад

Хайнаньский международный кинофестиваль отменили из-за коронавируса

Газета.Ru

Из-за сложной эпидемиологической обстановки, связанной с пандемией коронавируса, отменен четвертый Хайнаньский международный кинофестиваль (ХМК) в китайском курортном городе Санья. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оргкомитет фестиваля.

Хайнаньский международный кинофестиваль отменили из-за коронавируса
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

ХМК был запланирован на 3-10 декабря и теперь отложен на неопределенный срок. О новом времени проведения кинофестиваля будет сообщено позже, приглашения на мероприятия киносмотра будут разосланы повторно.

Всего на фестиваль поступило около 3,7 тыс. заявок на показы из 116 стран мира, 81,1% от общего числа заявок на участие составили иностранные картины.

Премию "Золотой кокос" в 2022 году планировалось присуждать вноминациях "Лучшая картина", "Лучший режиссер", "Специальный приз жюри", "Лучшая мужская роль", "Лучшая женская роль", "Лучший сценарий", "Лучшие технологии", "Лучший документальный фильм" и "Лучший короткометражный фильм".

Третий Хайнаньский международный кинофестиваль проходил 5-12 декабря 2020 года в кинотеатрах и онлайн.

Ранее сообщалось, что в Москве пройдет международный кинофестиваль о природе "Разумный кинематограф".

В мире,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители