Хайнаньский международный кинофестиваль отменили из-за коронавируса

Из-за сложной эпидемиологической обстановки, связанной с пандемией коронавируса, отменен четвертый Хайнаньский международный кинофестиваль (ХМК) в китайском курортном городе Санья. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оргкомитет фестиваля.

ХМК был запланирован на 3-10 декабря и теперь отложен на неопределенный срок. О новом времени проведения кинофестиваля будет сообщено позже, приглашения на мероприятия киносмотра будут разосланы повторно.

Всего на фестиваль поступило около 3,7 тыс. заявок на показы из 116 стран мира, 81,1% от общего числа заявок на участие составили иностранные картины.

Премию "Золотой кокос" в 2022 году планировалось присуждать вноминациях "Лучшая картина", "Лучший режиссер", "Специальный приз жюри", "Лучшая мужская роль", "Лучшая женская роль", "Лучший сценарий", "Лучшие технологии", "Лучший документальный фильм" и "Лучший короткометражный фильм".

Третий Хайнаньский международный кинофестиваль проходил 5-12 декабря 2020 года в кинотеатрах и онлайн.