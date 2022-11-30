В Киеве заявили об эвакуации 2,5 тысячи человек из Херсонской области

Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что из подконтрольных Киеву Херсона и соседних населенных пунктов были эвакуированы более 2,5 тысяч человек. Об этом сообщает РИА «Новости» .

«Более 2,5 тысяч херсонцев и жителей близлежащих населенных пунктов уже эвакуировано в безопасные регионы. Приоритет предоставляется женщинам с детьми, людям постарше, больным и маломобильным», – сказала она.

Эвакуированные перемещаются из Херсонской области с помощью «эвакопоезда» по специально отработанным для этого маршрутам. По словам Верещук, прибывших граждан прямо на вокзале встречают представители власти, которые выдают эвакуированным по 2 тысячи гривен (54 доллара США) на одного взрослого и 3 тысячи гривен (81 доллар США) на ребенка или человека с инвалидностью.