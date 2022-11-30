В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 60.88EUR 63.05
Войти в почту
48 минут назад

В Киеве заявили об эвакуации 2,5 тысячи человек из Херсонской области

Елена Прошина

Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что из подконтрольных Киеву Херсона и соседних населенных пунктов были эвакуированы более 2,5 тысяч человек. Об этом сообщает РИА «Новости».

В Киеве заявили об эвакуации 2,5 тысячи человек из Херсонской области
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Более 2,5 тысяч херсонцев и жителей близлежащих населенных пунктов уже эвакуировано в безопасные регионы. Приоритет предоставляется женщинам с детьми, людям постарше, больным и маломобильным», – сказала она.

Верещук также добавила, что жителей вывозят в рамках «добровольной эвакуации».

Эвакуированные перемещаются из Херсонской области с помощью «эвакопоезда» по специально отработанным для этого маршрутам. По словам Верещук, прибывших граждан прямо на вокзале встречают представители власти, которые выдают эвакуированным по 2 тысячи гривен (54 доллара США) на одного взрослого и 3 тысячи гривен (81 доллар США) на ребенка или человека с инвалидностью.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко допустил эвакуацию людей из украинской столицы.

В мире,СВО,Ирина Верещук,Виталий Кличко,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители