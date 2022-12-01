Франция начала работу по созданию спецтрибунала над Россией

МИД Франции сообщил о начале работы по созданию специального трибунала в отношении России из-за якобы совершенных преступлений на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя французского внешнеполитического ведомства.
По словам дипломата, Париж приступил к соответствующей работе совместно с иностранными партнерами.
Источник подчеркнул, что Франция также поддерживает расследования украинских правоохранителей и Международного уголовного суда (МУС) в Гааге для привлечения к ответственности виновных в этих преступлениях.
Идея Еврокомиссии
30 ноября Европейская комиссия во главе с Урсулой фон дер Ляйен выступила с инициативой создания специального международного суда по Украине под эгидой ООН.
Она также предложила в короткие сроки создать структуру с замороженными активами России, которая будет заниматься управлением и инвестированием этих денег. В ЕК уточнили, что средства должны пойти на компенсацию ущерба, который Украина понесла в ходе спецоперации.
Согласно заявлению, Еврокомиссия планирует работать над международным соглашением, которое позволит реализовать идею.
«Они сами придумывают правила»: реакция России
Постпред России при ООН Василий Небензя, комментируя инициативу фон дер Ляйен о создании трибунала под эгидой ООН, назвал эту идею попыткой придать легитимность отъему российских активов и беззаконию в отношении Москвы.
Оценивая идею ЕС, дипломат назвал ее «примером того, что они называют "международный порядок, основанный на правилах" — они эти правила придумывают, потом выдают их за универсальные».
Как считает Небензя, западные страны таким образом хотят «дотянуться до замороженных российских активов».
Дипломат добавил, что представители ЕС «хотят получить "продавленное" решение Генассамблеи», когда она приняла резолюцию о репарациях Украине со стороны России. Дипломат подчеркнул, что у Генассамблеи нет компетенции для принятия подобных решений, это является прерогативой Совета Безопасности ООН.