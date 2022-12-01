Франция начала работу по созданию спецтрибунала над Россией

МИД Франции сообщил о начале работы по созданию специального трибунала в отношении России из-за якобы совершенных преступлений на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя французского внешнеполитического ведомства.

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По словам дипломата, Париж приступил к соответствующей работе совместно с иностранными партнерами.

Источник подчеркнул, что Франция также поддерживает расследования украинских правоохранителей и Международного уголовного суда (МУС) в Гааге для привлечения к ответственности виновных в этих преступлениях.

Идея Еврокомиссии

30 ноября Европейская комиссия во главе с Урсулой фон дер Ляйен выступила с инициативой создания специального международного суда по Украине под эгидой ООН.

Она также предложила в короткие сроки создать структуру с замороженными активами России, которая будет заниматься управлением и инвестированием этих денег. В ЕК уточнили, что средства должны пойти на компенсацию ущерба, который Украина понесла в ходе спецоперации.

Согласно заявлению, Еврокомиссия планирует работать над международным соглашением, которое позволит реализовать идею.

«Они сами придумывают правила»: реакция России

Постпред России при ООН Василий Небензя, комментируя инициативу фон дер Ляйен о создании трибунала под эгидой ООН, назвал эту идею попыткой придать легитимность отъему российских активов и беззаконию в отношении Москвы.

Оценивая идею ЕС, дипломат назвал ее «примером того, что они называют "международный порядок, основанный на правилах" — они эти правила придумывают, потом выдают их за универсальные».

Как считает Небензя, западные страны таким образом хотят «дотянуться до замороженных российских активов».