Столтенберг назвал главную задачу Украины

Главная задача для Украины сейчас состоит не в вступлении в НАТО, а в сохранении своей независимости. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг по итогам двухдневной встречи глав МИД блока в Румынии.
«Важно, чтобы Украина сохранилась как независимая нация в Европе. Для этого мы должны мобилизовать как можно больше военной, финансовой, экономической помощи для Украины. Мы это и делаем», — заявил Столтенберг.
Генсек подчеркнул, что если Украина не сохранится как независимое государство, то вопрос о ее членстве в НАТО «вообще стоять не будет».
Напомним, что ранее в Верховной раде Украины отмечали, что заявку Киева на вступление в альянс публично поддержали уже 11 стран — Канада, Польша, Словакия, Чехия, Румыния, Литва, Латвия, Эстония, Хорватия, Черногория и Северная Македония. При этом Столтенберг подчеркивал, что стать членом блока страна может лишь после завершения боевых действий.