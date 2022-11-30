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30 минут назад

Столтенберг назвал главную задачу Украины

Никита Бородкин

Главная задача для Украины сейчас состоит не в вступлении в НАТО, а в сохранении своей независимости. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг по итогам двухдневной встречи глав МИД блока в Румынии.

Столтенберг назвал главную задачу Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Важно, чтобы Украина сохранилась как независимая нация в Европе. Для этого мы должны мобилизовать как можно больше военной, финансовой, экономической помощи для Украины. Мы это и делаем», — заявил Столтенберг.

Генсек подчеркнул, что если Украина не сохранится как независимое государство, то вопрос о ее членстве в НАТО «вообще стоять не будет».

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Напомним, что ранее в Верховной раде Украины отмечали, что заявку Киева на вступление в альянс публично поддержали уже 11 стран — Канада, Польша, Словакия, Чехия, Румыния, Литва, Латвия, Эстония, Хорватия, Черногория и Северная Македония. При этом Столтенберг подчеркивал, что стать членом блока страна может лишь после завершения боевых действий.

В мире,Йенс Столтенберг,Верховная Рада,НАТО,
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