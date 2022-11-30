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46 минут назад

В сети раскритиковали Бербок за слова о Путине

Lenta.ruиещё 4

В сети раскритиковали заявление министра иностранных дел Германии Анналены Бербок об использовании холода президентом России Владимиром Путиным в качестве оружия против Украины. Соответствующие комментарии появились под ее постом в Twitter.

В сети раскритиковали Бербок за слова о Путине
Фото: Kay Nietfeld/dpa / Globallookpress.comKay Nietfeld/dpa / Globallookpress.com

«[Президент России Владимир] Путин использует холод как оружие против Украины. Но эта тактика ему не сойдет с рук. На последней встрече G7 был создан координационный механизм для нашей помощи [Украиане], и сегодня мы расширили свой круг [партнеров]», — написала немецкий политик.

«Вы несете ерунду, Анналена Бербок! Вас беспокоило, когда Киев на месяцы отключал электричество и воду крымчанам? Нет! Так что воздержитесь от этого лицемерия. И помните, вы перекрыли газовый кран, а не Путин», — отметила пользовательница с ником BillyJ147.

Президент Германии обратился к немцам с просьбой

В свою очередь Herzensgut58 удивилась лицемерию немецкого министра иностранных дел и отметила о неготовность Киева к мирным переговорам и прекращению войны. «Вы тоже несете ответственность и не являетесь хорошим человеком», — заключил пользователь соцсети.

«Вы сошли с ума, Анналена Бербок! Сначала вы вводите санкции против россиян, потом говорите, что россияне используют энергию как оружие. И теперь Путин стал отвечать за погоду и использовать холод. Не держите нас за дураков», — возмутился пользователь klebefrei.

А комментатор с ником Dendroapis высмеял абсурдность заявления Бербок и заметил, что холод в ноябре связан с началом зимы.

«По моему опыту, холод в Восточной Европе является свидетельством наступления сезона года, известного как зима. И я также сильно сомневаюсь, что на это повлиял Путины», — иронично заметил он.

Ранее пользователи платформы Twitter отреагировали на пост иностранных дел Германии Анналены Бербок о нацизме. Критики заявления министра разделились на несколько групп: часть из них обратили внимание на российско-украинский конфликт, в то время как остальные принялись оценивать текущую ситуацию в Германии и внешнюю политику Берлина.

В мире,Анналена Бербок,Владимир Путин,
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