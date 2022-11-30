Аудиенция Папы Римского закончилась выступлением акробатов из Кении

Отмечается, что на паперти собора Святого Петра, где проходила всеобщая аудиенция понтифика, неожиданно для всех появились пять чернокожих циркачей-членов группы Black Blues Brothers, приехавших из Кении.

Артисты, одетые в черные костюмы и шляпы, в течение нескольких минут выступали под аплодисменты понтифика, а потом подарили ему шляпу. В конце номера Франциск пожал гостям руки и сфотографировался с ними на память.