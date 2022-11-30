В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 61.07EUR 63.39
Войти в почту
1 час назад

Аудиенция Папы Римского закончилась выступлением акробатов из Кении

Lenta.ru

Аудиенция Папы Римского Франциска завершилась акробатическим номером циркачей из Кении. Об этом сообщает РИА Новости.

Аудиенция Папы Римского закончилась выступлением акробатов из Кении
Фото: Guglielmo Mangiapane / ReutersGuglielmo Mangiapane / Reuters

Отмечается, что на паперти собора Святого Петра, где проходила всеобщая аудиенция понтифика, неожиданно для всех появились пять чернокожих циркачей-членов группы Black Blues Brothers, приехавших из Кении.

Артисты, одетые в черные костюмы и шляпы, в течение нескольких минут выступали под аплодисменты понтифика, а потом подарили ему шляпу. В конце номера Франциск пожал гостям руки и сфотографировался с ними на память.

В мире,ФРАНЦИСК,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители