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54 минуты назад

ФБР обыскало в Хорватии 92-метровую яхту Медведчука

Lenta.ru

Агенты ФБР в Хорватии обыскали пришвартованную в Трогире 92-метровую яхту украинского оппозиционного политика и олигарха Виктора Медведчука. Об этом пишет газета Jutarnji list.

ФБР обыскало в Хорватии 92-метровую яхту Медведчука
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Уточняется, что обыск на яхте Royal Romance проводился с разрешения окружного суда Сплита, орден был выдан 15 ноября по запросу Минюста США. Пресс-секретарь суда Динко Меши подтвердил эту информацию, однако не смог сообщить о подробностях дела из-за его секретности. Известно лишь, что в документах также фигурировала супруга Медведчука Оксана Марченко.

По сведениями издания, США проводят в отношении них расследования по факту нарушения федеральных законов, Медведчука и Марченко в том числе обвиняют в отмывании денег.

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Сообщается, что в марте в Хорватии были задержаны три яхты, связанные с лицами, попавшими в санкционные списки Евросоюза. Одно из задержанных судов, по данным властей страны, принадлежит Медведчуку, его яхта оценивается в 180 миллионов долларов.

В мире,Оксана Марченко,Виктор Медведчук,Министерство юстиции США,ФБР,ЕС,
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