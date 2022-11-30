ФБР обыскало в Хорватии 92-метровую яхту Медведчука

Агенты ФБР в Хорватии обыскали пришвартованную в Трогире 92-метровую яхту украинского оппозиционного политика и олигарха Виктора Медведчука. Об этом пишет газета Jutarnji list.

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Уточняется, что обыск на яхте Royal Romance проводился с разрешения окружного суда Сплита, орден был выдан 15 ноября по запросу Минюста США. Пресс-секретарь суда Динко Меши подтвердил эту информацию, однако не смог сообщить о подробностях дела из-за его секретности. Известно лишь, что в документах также фигурировала супруга Медведчука Оксана Марченко.

По сведениями издания, США проводят в отношении них расследования по факту нарушения федеральных законов, Медведчука и Марченко в том числе обвиняют в отмывании денег.