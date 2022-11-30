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49 минут назад

Отели Болгарии назвали условие для выселения украинских беженцев

Lenta.ru

Отельеры Болгарии назвали условия для выселения украинских беженцев, сообщает Euractiv.

Отели Болгарии назвали условие для выселения украинских беженцев
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Уточняется, что почти 20 процентов отелей вдоль южного побережья Черного моря могут выселить украинских мигрантов с 1 декабря, если государство не оплатит им питание. Известно, что правительство дает 7,5 евро за проживание в гостинице для одного беженца в день, однако этого недостаточно для пропитания. В частности, до октября государство платило 2,5 евро в день за еду.

Обеспечением украинских беженцев в стране также занимается Красный Крест. Его представители доставляют в гостиницы продуктовые наборы. Тем не менее организация не сможет снабжать переселенцев дольше месяца из-за ограниченности запасов.

«Такую продовольственную помощь оказывал Красный Крест. Однако вопрос в том, насколько регулярно это будет происходить в будущем», — сказала региональный директор Болгарской ассоциации туризма ЕленЕлена Антонова.

Ранее стало известно о планах Варшавы изменить условия для расположение украинских беженцев. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объяснил, что новые меры необходимы для предотвращения злоупотребления польской системой социального страхования, здравоохранения.

В мире,Матеуш Моравецкий,Елена Антонова,Международный комитет Красного Креста,
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