Фон дер Ляйен раскрыла потери украинских военных в ходе спецоперации

Потери Украины с начала специальной военной операции составили более 100 тыс. военных и более 20 тыс. гражданских лиц. Как сообщает ТАСС, такую оценку привела глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

Она также отметила, что ЕК увеличила свою оценку понесенного Украиной ущерба с 385 млрд евро до 600 млрд евро.

Напомним, что с 24 февраля Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент России Владимир Путин называл ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».