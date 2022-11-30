Фон дер Ляйен раскрыла потери украинских военных в ходе спецоперации

Потери Украины с начала специальной военной операции составили более 100 тыс. военных и более 20 тыс. гражданских лиц. Как сообщает ТАСС, такую оценку привела глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.
Она также отметила, что ЕК увеличила свою оценку понесенного Украиной ущерба с 385 млрд евро до 600 млрд евро.
Напомним, что с 24 февраля Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент России Владимир Путин называл ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».
Сравнимую цифру потерь украинской армии в сентябре называл глава Минобороны России Сергей Шойгу. По его информации, с начала спецоперации Украина потеряла погибшими 61 207 человек и ранеными 49 368 человек. При этом на начальном этапе спецоперации численность Вооруженных сил Украины составляла порядка 201-202 тыс. человек.