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58 минут назад

ЕК оценила потери Украины с начала спецоперации

Никита Бородкин

Потери Украины с начала специальной военной операции составили более 100 тыс. военных и более 20 тыс. гражданских лиц. Как сообщает ТАСС, такую оценку привела глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

Фон дер Ляйен раскрыла потери украинских военных в ходе спецоперации
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Она также отметила, что ЕК увеличила свою оценку понесенного Украиной ущерба с 385 млрд евро до 600 млрд евро.

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Напомним, что с 24 февраля Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент России Владимир Путин называл ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

Сравнимую цифру потерь украинской армии в сентябре называл глава Минобороны России Сергей Шойгу. По его информации, с начала спецоперации Украина потеряла погибшими 61 207 человек и ранеными 49 368 человек. При этом на начальном этапе спецоперации численность Вооруженных сил Украины составляла порядка 201-202 тыс. человек.

В мире,СВО,Сергей Шойгу,Владимир Путин,Минобороны России,Еврокомиссия,
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