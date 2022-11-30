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1 час назад

Умер бывший глава Китая

Lenta.ruиещё 9

Бывший генеральный секретарь Компартии и председатель КНР Цзян Цзэминь умер, сообщает Reuters со ссылкой на государственные СМИ КНР.

Умер бывший глава Китая
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Цзян умер от лейкемии и полиорганной недостаточности в Шанхае, в 12:13 по местному времени (7:13 мск), пишет официальное информационное агентство Синьхуа.

Он занимал пост лидера страны с 1993-го по 2002 годы. Цзян Цзэминь вступил в Компартию за три года до образования КНР в 1946 году.

Он получил образование инженера-электрика в шанхайском Университете Цзяотун, а затем отправился в Россию на Московский автозавод имени Сталина (переименован в ЗИЛ), где стажировался до 1956 года. Во время правления Цзян Цзэминя в политической сфере происходило ужесточение законов, а в экономической — серьезные реформы. Среди них: частичная приватизация, закрытие многих крупных госпредприятий и отмена принципа «железной миски риса» (гарантированная работа, зарплата и пенсия).

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