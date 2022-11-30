Из Twitter Фон дер Ляйен пропал пост о потере Украиной 100 тысяч военных

Из аккаунта главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в социальной сети Twitter пропало видео, где она рассказала о 100 тысячах погибших военных на Украине.
Со станицы фон дер Ляйен в Twitter пропал ролик, в котором она рассказала о 100 тысячах солдат, погибших на Украине с начала спецоперации. В Еврокомиссии информацию об удалении поста еще никак не прокомментировали.
Днем 30 ноября Урсула фон дер Ляйен оценила потери Украины в 100 тысяч солдат и офицеров. По данным главы Еврокомиссии, «свыше 100 тысяч украинских военных и более 20 тысяч гражданских лиц погибли» с конца февраля этого года.