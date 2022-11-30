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14 минут назад

Wall Street Journal: В ЕС выступили против новой политики США

Российская Газета

Многие европейские лидеры, в том числе президент Франции Эммануэль Макрон, высказывают свое недовольство по отношению к новой политике США, усугубляющей проблемы, вызванные энергетическим кризисом. Об этом сообщает газета Wall Street Journal.

В ЕС выступили против новой политики США
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным издания, поставки сжиженного природного газа США обходятся дороже, чем газ из России, что создает нагрузку на производственную базу Европы.

В газете сообщают, что "трансатлантические связи начинают ухудшаться", а экономические проблемы усугубляются конфликтом на Украине и вызванным им энергетическим кризисом.

Как отмечается в газете, после переговоров Эммануэля Макрона и Джо Байдена планируется снизить риск "более широкого конфликта между Россией и Западом" из-за Украины. Также на переговорах французский лидер попытается убедить президента США избежать неравной конкуренции между европейскими и американскими компаниями, что может спровоцировать Акт о снижении инфляции.

Чиновники США признали, что этот вопрос станет основным на переговорах, но подчеркнули, что не ожидают, что он будет разрешен в ходе визита.

Ранее издание Politico сообщало, что Европейский союз считает, что США должны быть более солидарны к странам Европы, поскольку именно они несут на себе "экономическое бремя" из-за санкций против РФ. А при отказе Байдена пойти на уступки в отношении закона о сокращении инфляции в США, "трансатлантическая торговая война" будет неизбежна.

В мире,Эммануэль Макрон,Джозеф Байден,ЕС,
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