В ЕС выступили против новой политики США

Многие европейские лидеры, в том числе президент Франции Эммануэль Макрон, высказывают свое недовольство по отношению к новой политике США, усугубляющей проблемы, вызванные энергетическим кризисом. Об этом сообщает газета Wall Street Journal.

По данным издания, поставки сжиженного природного газа США обходятся дороже, чем газ из России, что создает нагрузку на производственную базу Европы.

В газете сообщают, что "трансатлантические связи начинают ухудшаться", а экономические проблемы усугубляются конфликтом на Украине и вызванным им энергетическим кризисом.

Как отмечается в газете, после переговоров Эммануэля Макрона и Джо Байдена планируется снизить риск "более широкого конфликта между Россией и Западом" из-за Украины. Также на переговорах французский лидер попытается убедить президента США избежать неравной конкуренции между европейскими и американскими компаниями, что может спровоцировать Акт о снижении инфляции.

Чиновники США признали, что этот вопрос станет основным на переговорах, но подчеркнули, что не ожидают, что он будет разрешен в ходе визита.