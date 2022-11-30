СМИ: в областях Украины объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена в Харьковской и Сумской областях Украины. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Согласно данным официального ресурса «Карта воздушных тревог Украины», сирены в этих областях слышны с 10 утра.

Ранее сообщалось о взрывах в Харьковской области и Николаеве.

Напомним, ВС РФ наносят удары по критической инфраструктуре Украины с 10 октября - через несколько дней после взрыва на Крымском мосту, в котором ФСБ обвинила украинские спецслужбы. Россия начала массированные удары по энергетической инфраструктуре, объектам военного управления и связи Украины.