Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на восстановление страны потребуется более одного триллиона долларов. Об этом сообщается на сайте главы государства.
Такое заявление Зеленский сделал, обращаясь к Генеральной ассамблее Международного бюро выставок. Он представил заявку Одессы на проведение «Экспо-2030».
Зеленский рассказал, что на Украине разрабатывают систему, которая позволит странам-партнерам «взять шефство» над украинскими областями, городами или предприятиями.
Он заявил, что интерес к этой программе уже проявили Франция, Британия, Нидерланды, Германия, Австрия, Дания, Финляндия, Италия, Турция, Польша, Португалия, Чехия, Словения, Словакия, Латвия, Эстония, Швейцария, Греция, Канада, США, Япония, Австралия и другие страны.
Глава Минфина Украины Сергей Марченко ранее оценил ущерб украинской инфраструктуре из-за боевых действий как минимум в сто миллиардов долларов.
В начале сентября украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Киев оценивает ущерб от боевых действий в 326 миллиардов долларов. Эту сумму, по его словам, украинское правительство определило совместно с экспертами Всемирного банка.