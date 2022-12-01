Призывавшие отдать Уральск России казахстанцы предстанут перед судом

Против троих жителей Западного Казахстана возбуждено уголовное дело после того, как они призвали отдать Уральск и территорию области до поселка Чапаево России, им грозит срок от пяти до десяти лет. Об этом сообщает Уральская неделя.
29 ноября 2022 года в сети было опубликовано резонансное видео, в котором взрослый мужчина и еще двое молодых людей высказывают свои соображения касательно территориальной принадлежности казахского города.
Своими взглядами мужчины поделились в разговоре с иностранным гражданином.
Также они заявили, что поддержат российскую сторону в том случае, если начнется военная кампания.
Подобные высказывания возмутили многих жителей Казахстана.
Ранее стало известно, что с 21 сентября 2022 года на территорию Казахстана въехало порядка 98 тыс. российских граждан.