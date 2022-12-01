Призывавшие отдать Уральск России казахстанцы предстанут перед судом

Против троих жителей Западного Казахстана возбуждено уголовное дело после того, как они призвали отдать Уральск и территорию области до поселка Чапаево России, им грозит срок от пяти до десяти лет. Об этом сообщает Уральская неделя.

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29 ноября 2022 года в сети было опубликовано резонансное видео, в котором взрослый мужчина и еще двое молодых людей высказывают свои соображения касательно территориальной принадлежности казахского города.

Своими взглядами мужчины поделились в разговоре с иностранным гражданином.

Также они заявили, что поддержат российскую сторону в том случае, если начнется военная кампания.

Подобные высказывания возмутили многих жителей Казахстана.