Призывавшие отдать Уральск России казахстанцы предстанут перед судом

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1 час назад

Троим жителям Западного Казахстана грозит десять лет за призывы отдать Уральск России

Газета.Ruиещё 2

Против троих жителей Западного Казахстана возбуждено уголовное дело после того, как они призвали отдать Уральск и территорию области до поселка Чапаево России, им грозит срок от пяти до десяти лет. Об этом сообщает Уральская неделя.

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Фото: РИА НовостиРИА Новости

29 ноября 2022 года в сети было опубликовано резонансное видео, в котором взрослый мужчина и еще двое молодых людей высказывают свои соображения касательно территориальной принадлежности казахского города.

Своими взглядами мужчины поделились в разговоре с иностранным гражданином.

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Также они заявили, что поддержат российскую сторону в том случае, если начнется военная кампания.

Подобные высказывания возмутили многих жителей Казахстана.

Ранее стало известно, что с 21 сентября 2022 года на территорию Казахстана въехало порядка 98 тыс. российских граждан.

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