В Польше оценили вероятность своего участия в возможной войне

Заместитель польского министра обороны Марчин Очепа считает, что вероятность войны с участием Польши «крайне высока». Кроме того, есть большие риски эскалации конфликта Китая и США . Об этом пишет РБК со ссылкой на TVP3.

«Какова вероятность войны, в которой мы будем принимать участие? Крайне высокая. Слишком высокая, чтобы мы могли рассматривать этот сценарий исключительно гипотетически <...> Если что-то вероятно хотя бы на 30% с политической точки зрения, то я к этому уже готовлюсь», — сказал он.

По его словам, оглядываясь на прошлый опыт нужно воспринимать события этого года, в которых Польша уже принимает участие, как «вторую холодную войну». Исходя из этого, политика Польши должна быть более глобальной и нацеленной на укрепление отношений с единомышленниками не только в Европе и НАТО, но и во всем мире, включая Южную Корею.