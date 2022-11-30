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54 минуты назад

В Польше оценили вероятность своего участия в возможной войне

Елена Прошина

Заместитель польского министра обороны Марчин Очепа считает, что вероятность войны с участием Польши «крайне высока». Кроме того, есть большие риски эскалации конфликта Китая и США. Об этом пишет РБК со ссылкой на TVP3.

В Польше оценили вероятность своего участия в возможной войне
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Какова вероятность войны, в которой мы будем принимать участие? Крайне высокая. Слишком высокая, чтобы мы могли рассматривать этот сценарий исключительно гипотетически <...> Если что-то вероятно хотя бы на 30% с политической точки зрения, то я к этому уже готовлюсь», — сказал он.

По его словам, оглядываясь на прошлый опыт нужно воспринимать события этого года, в которых Польша уже принимает участие, как «вторую холодную войну». Исходя из этого, политика Польши должна быть более глобальной и нацеленной на укрепление отношений с единомышленниками не только в Европе и НАТО, но и во всем мире, включая Южную Корею.

Напомним, после начала спецоперации на Украине Польша активизировала действия по укреплению обороны. Ранее глава Минобороны Мариус Блащак заявил, что в стране создадут самые сильные сухопутные войска среди европейских стран НАТО. Весной Варшава закупила у Вашингтона 250 танков Abrams.

В мире,Мариус Блащак,НАТО,
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