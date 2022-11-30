Премьер Финляндии выступила с призывом по оружию для Украины

Киеву нужно выделить больше вооружения, призвала премьер-министр Финляндии Санна Марин. Ее слова приводит The Independent.
«Им [украинцам] нужно поставить оружие, им нужна финансовая и гуманитарная поддержка. Мы также должны убедиться, что все беженцы, покидающие Украину, будут приняты в Европе», — сказала она.
Кроме того, политик заявила, что западные страны должны ужесточить антироссийские санкции из-за роста цен на энергоносители.
Ранее страны НАТО договорились направить Украине теплогенераторы и топливо. Генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что новый пакет помощи также будет включать экстренную нелетальную поддержку.