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7 минут назад

«Гоните бабки»: в США пришли в шок от нового требования Зеленского

Елена Прошина

Требование украинского лидера Владимира Зеленского возмутило обозревателя American Thinker Монику Шоуолтер.

«Гоните бабки»: в США пришли в шок от нового требования Зеленского
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Глава государства захотел получить новую помощь со стороны властей Соединенных Штатов.

«Кажется, что ему довольно легко вытрясти побольше денег из Дядюшки Сэма, а Джо Байден и рад пойти ему навстречу», — говорится в статье.

Теперь Зеленский потребовал от «американского папика» еще 55 млрд долларов кроме 90 млрд, которые были выделены американским Конгрессом для Киева. Как пишет журналист, состояние самого президенту Украины превышает 20 млн долларов, а выделенные Вашингтоном средства он тратит на бюрократов, которые получают в разы больше простых украинских граждан.

Шоуолтер отмечает, что очередной запрос на финансирование кажется подозрительным. Это вызывает вопросы о том, почему нет аудитора для этих сумм, а также «рыночного полицейского», требующего реформ в качестве условия. При этом выделяемые Международным валютным фондом и странами Европы суммы малы.

Обозреватель прокомментировала видеообращение Зеленского к Вашингтону с требованием «проявить лидерство».

«На самом деле он имел в виду "гоните бабки"», — отметила автор материала.

В мире,Владимир Зеленский,Джозеф Байден,Международный валютный фонд,
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