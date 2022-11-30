«Гоните бабки»: в США пришли в шок от нового требования Зеленского

«Кажется, что ему довольно легко вытрясти побольше денег из Дядюшки Сэма, а Джо Байден и рад пойти ему навстречу», — говорится в статье.

Теперь Зеленский потребовал от «американского папика» еще 55 млрд долларов кроме 90 млрд, которые были выделены американским Конгрессом для Киева. Как пишет журналист, состояние самого президенту Украины превышает 20 млн долларов, а выделенные Вашингтоном средства он тратит на бюрократов, которые получают в разы больше простых украинских граждан.

Шоуолтер отмечает, что очередной запрос на финансирование кажется подозрительным. Это вызывает вопросы о том, почему нет аудитора для этих сумм, а также «рыночного полицейского», требующего реформ в качестве условия. При этом выделяемые Международным валютным фондом и странами Европы суммы малы.