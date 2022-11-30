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14 минут назад

Европейские лидеры возмущены политикой Вашингтона

Елена Прошина

Страны Европы обвиняют Соединенные Штаты в энергетическом кризисе и ухудшении экономической ситуации, сообщает The Wall Street Journal.

Европейские лидеры возмущены политикой Вашингтона
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам аналитиков, происходит ослабевание трансатлантических связей, поскольку глава Франции Эммануэль Макрон и другие европейские лидеры недовольны новой политикой американских властей, которая, по их утверждению, усугубляет экономические проблемы, вызванные конфликтом вокруг Украины.

Как следует из статьи, действия Вашингтона не способствуют разрешению энергетического кризиса. Так, поставки американского сжиженного природного газа осуществляется по завышенным ценам, что создает нагрузку на европейскую производственную базу. По данным издания, эти трудности могут посеять разногласия между США и их союзниками.

Европа также нуждается в поддержке Вашингтона, чтобы укрепить свою оборону и избежать прямой конфронтации с Россией — эскалации, которая оставит Европу на передовой. Ожидается, что экономические и геополитические проблемы станут главными в повестке во время визита Макрона в Вашингтон в рамках официального визита. Президент Франции планирует оказать давление на Байдена с целью снижения риска более широкого конфликта между РФ и Западом из-за Украины. Французский лидер хочет найти способ положить конец войне за столом переговоров, а не на поле боя.

В мире,Эммануэль Макрон,
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